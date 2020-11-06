Водителя, который возил пассажиров под действием наркотиков, задержали 6 ноября неподалеку от станции метро Теремки в Киеве. Полицейские остановили мужчину, поскольку им показалось, что он странно себя ведет.

Выяснилось, что водитель легковушки Volkswagen вообще не имел права управлять транспортным средством, сообщает "Киев оперативный". Поэтому дальше продолжать игры со смертью правоохранители нарушителю не позволили.

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Отныне ему грозит немалый штраф. Если этим водителя, конечно, можно напугать.

Злостный нарушитель

Задержанный водитель, как утверждают источники сообщества, арендовал Volkswagen Polo и устроился на работу в одну из служб такси. При этом у него не было водительского удостоверения, поскольку права управления машиной его лишил суд.

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Нарушитель не должен был управлять автомобилем / Фото Киев Оперативный

Несмотря на этот факт владельцы отдали ему авто, а фирма-посредник поставляла клиентов. Кстати, мужчину лишили прав именно за управление в состоянии наркотического опьянения.