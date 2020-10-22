В Киеве 22 октября возле "Дарынка" на Лесной горела маршрутка. Никто не пострадал, а водитель самостоятельно потушил огонь.

Утром в районе "Дарынка", что возле станции метро "Лесная", произошел пожар – внезапно загорелся маршрутный автобус "Богдан". Об этом сообщает телеграмм-канал dtp.kiev.ua.

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Водитель маршрутки самостоятельно справился с огнем с помощью огнетушителя. В результате никто не пострадал.

Причины возгорания неизвестны, но, похоже, что сегодня на маршрут "Богдан" не выйдет.

Смотрите видео о том как горела маршрутка: