В Киеве горела маршрутка: водитель сам поборол огонь
В Киеве 22 октября возле "Дарынка" на Лесной горела маршрутка. Никто не пострадал, а водитель самостоятельно потушил огонь.
Утром в районе "Дарынка", что возле станции метро "Лесная", произошел пожар – внезапно загорелся маршрутный автобус "Богдан". Об этом сообщает телеграмм-канал dtp.kiev.ua.
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Водитель маршрутки самостоятельно справился с огнем с помощью огнетушителя. В результате никто не пострадал.
Причины возгорания неизвестны, но, похоже, что сегодня на маршрут "Богдан" не выйдет.
Смотрите видео о том как горела маршрутка:
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