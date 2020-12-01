Несмотря на то, что Киев очень часто оказывается в верхушке мегаполисов с самым грязным воздухом, в украинской столице все-таки не такой плохой воздух. Загрязнение возникает из-за временных природных явлений.

Такое мнение о качестве столичного воздуха высказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида. Он объясняет, что загрязнение возникает из-за формирования в атмосфере слоя, который удерживает вредные вещества.

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Куйбида подчеркнул, что в Киеве не плохое качество воздуха.

Если оценивать вчерашний и сегодняшний дни, то качество воздуха в целом удовлетворительное. Причиной определенного ухудшения качества воздуха стало повышение температуры в слое атмосферы от поверхности земли до высоты 200 метров,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, в атмосфере образуется задерживающий слой, который не допускает перемешивания воздуха с более высокими слоями. Это фактор, который способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Это естественное временное явление. Как правило, задерживающий слой долго не держится. Он формируется в утренние часы до 11:00 – 12:00 рассеивается, как только температура у поверхности земли повышается,

– подчеркнул Кульбида.

В то же время он подчеркнул, что по состоянию на 1 декабря ситуация в столице нормализовалась.

"Говорить о том, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем. В целом ситуация в городе нормальная", - сказал эксперт.

С начала недели Киев снова вошел в рейтинг городов с чрезвычайно грязным воздухом, который опасен для здоровья людей. 30 ноября Киев занял 18 место среди самых грязных мегаполисов планеты.

Почему в Киеве такой плохой воздух