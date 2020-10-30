Уже несколько дней жители Киева видят на центральных улицах города Toyota Camry с необычными номерами, похожими на российские. Кроме этого, знаки с черным фоном свидетельствуют о принадлежности машины к воинской части.

Первую фотографию с Toyota Camry с номерами К007АВ 750 возле торгового центра "Гулливер" опубликовали в сообществе "Киев Автомобильный". В комментариях к публикации киевляне высказали предположение, что номера фейковые. Из-за отсутствия отметки rus под цифрой соответствия региону.

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Некоторые пользователи предположили, что владелец просто зарисовал российский флаг, чтобы не так выделяться в Киеве.

Что известно о Toyota Camry с российскими номерами

Согласно открытым базам данных, такой номер действительно зарегистрирован в Московской области России. Кто является владельцем машины, неизвестно.

К007АВ 750 зарегистрировано по новенькой Camry / скриншот открытой базы данных

Впрочем, черные номера обычно устанавливают на транспорт, принадлежащий войсковым частям – министерство обороны, МЧС, внутренние войска, ФСБ. Они имеют формат с 4 цифрами и двумя буквами, но есть и исключения.



Подозрительную Toyota видят в Киеве уже несколько дней / Фото Киев Автомобильный

Например, высшее политическое руководство страны-агрессора использует номера с 3 цифрами.



Номерные знаки необычного формата в России используют / Фото driveru.ru

Паркуется с нарушениями

28 октября еще одну фотографию машины опубликовали в сообществе "Киев парковочный". Водитель легковушки припарковался с нарушением правил дорожного движения, но владелец быстро уехал с места.

Что говорят в полиции

В пресс-службе полиции Киева утверждают, что обращений о возможном появлении в Киеве автомобиля, причастного к российским военным мужчины, им не поступало. Поэтому никаких проверок правоохранители не делали.