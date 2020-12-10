В Киеве на Крещатике разгуливают обнаженные Снегурочки с Дедом Морозом. Они не просто так ходят, а выполняют важную миссию – раздают подарки прохожим.

Стоит подчеркнуть, что в столице сейчас холодно – на улице минусовая температура, но Дед Мороз и его "внучки" не боятся мороза. Видео обнародовали в телеграм-канале KIEVMAP.

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На кадрах видно, как полураздетые красавицы в костюмах Снегурок разгуливают по центру города, танцуют и дарят подарки прохожим. Люди ошеломлены, но от презентов не отказываются – так как это конфеты и бутылки, вероятно, с игристым вином.

Со Снегурочками, конечно, ходит и Дед Мороз. Он, правда, не похож на типичного сказочного героя и любимца всех детей – этот представитель сантаклаусов худощавого телосложения и тоже показывает обнаженные части своего тела.

Стоит подчеркнуть, что снегурочки носят защитные масочки – все без нарушений.

После того, как подарки закончились, они станцевали зажигательный танец у входа в метрополитен.

В Киеве заметили Деда Мороза с обнаженными снегурочками: смотрите видео