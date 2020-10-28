В Киеве женщина 27 октября оставила свою Maserati прямо на тротуаре. А на замечание отреагировала резко – пригрозила мужем.

Водитель Maserati бросила машину на улице Дмитриевской, 69 – в центре Киева. Об инциденте написал в фейсбуке журналист, основатель ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов.

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Активист также рассказал, что пытался выяснить, почему женщина так грубо пренебрегает правилами, но в ответ услышал угрозы и обещание натравить мужа.

В комментариях люди возмущаются таким поведением.

Скриншоты комментариев в фейсбуке

Авто припарковали на тротуаре / Фото ДТП.kiev.ua

Также в комментариях указали, что муж нарушительницы, возможно, является дважды осужденным бизнесменом, который сейчас живет в Козине. Водителя Maserati тоже идентифицировали – ее зовут Татьяна Ивановна, и у нее куча зафиксированных нарушений ПДД.

Фейсбук провел поиски заблудшей хозяйки элитной машины / Скриншоты комментариев в фейсбуке

За такую "феерическую" парковку владелице машины могут выписать штраф – 510 гривен.