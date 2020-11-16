В Киеве заминировали ЦУМ: это была очередная злая "шутка"
В Киеве днем 16 ноября сообщили о минировании ЦУМа. Правоохранители взрывчатку не нашли. Центр работает в обычном режиме.
В полицию поступила информация о том, что ЦУМ якобы заминировали. Но правоохранители взрывчатку не нашли.
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Это очередная "шутка" неизвестного телефонного террориста.
Фейковые минирования в Киеве
13 ноября полиция перекрыла все проходы в Верховную Раду. В СМИ писали, что здание заминировали. Полиция проверила – это фейк.
3 ноября, неизвестный сказал, что заложил взрывчатку в ТРЦ "Глобус", но ничего подозрительного правоохранители так и не нашли.
Также 3 ноября вечером из-за фейкового минирования была закрыта станция "Крещатик", что спровоцировало транспортный коллапс в столице Украины.
К слову, такие "шутки" могут стоить "юмористам" дорого – от 2 до 6 лет.
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