В Киеве днем 16 ноября сообщили о минировании ЦУМа. Правоохранители взрывчатку не нашли. Центр работает в обычном режиме.

В полицию поступила информация о том, что ЦУМ якобы заминировали. Но правоохранители взрывчатку не нашли.

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Это очередная "шутка" неизвестного телефонного террориста.

Фейковые минирования в Киеве

13 ноября полиция перекрыла все проходы в Верховную Раду. В СМИ писали, что здание заминировали. Полиция проверила – это фейк.

3 ноября, неизвестный сказал, что заложил взрывчатку в ТРЦ "Глобус", но ничего подозрительного правоохранители так и не нашли.

Также 3 ноября вечером из-за фейкового минирования была закрыта станция "Крещатик", что спровоцировало транспортный коллапс в столице Украины.

К слову, такие "шутки" могут стоить "юмористам" дорого – от 2 до 6 лет.

В Киеве довольно часто поступают псевдоугрозы подрыва станций метро, мостов или других объектов. Телефонных террористов не всегда удается поймать. А люди начинают привыкать к таким сообщениям и уже не воспринимают их всерьез. Это опасная тенденция, которая может привести к тому, что можно пренебречь реальной угрозой.