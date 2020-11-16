В Киеве неизвестные сообщили о заминировании КГГА
Очередное оповещение о взрывчатке поступило полицейским от неизвестных лиц 16 ноября. О вероятности взрыва здания Киевской городской государственной администрации злоумышленники сообщили с помощью письма.
О работе правоохранителей из-за возможного заминирования КГГА сообщили 24 каналу в полиции Киева. Всех работников и посетителей – 1300 человек – срочно вывели с вероятно опасной территории.
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Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и медики скорой. Поскольку правоохранителям придется искать взрывчатку по всему зданию, внутрь людей допустят не скоро. Если, конечно, эксперты не найдут взрывчатку. В противном случае саперам придется разминировать бомбу.
Следователи вскоре начнут устанавливать личность мужчины, который сообщил о заминировании. Если его найдут, а сообщение окажется фейковым, ему грозит до 6 месяцев ареста или до 3 лет тюрьмы.
Квалификацию инциденту дадут после окончания работы взрывотехников.
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