В Киеве заминировали посольство Азербайджана: выяснилось, что это фейк
В ночь на 23 октября полиция прибыла в посольство Азербайджана в Киеве, чтобы проверить информацию о возможном минировании здания. Взрывчатку не нашли – минирование оказалось фейковым.
Анонимный звонок раздался около 1:20 ночи. Об инциденте сообщает "Магнолия-ТВ".
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Вместе с полицейскими на улицу Глыбочицкую, где расположено посольство Азербайджана, прибыли медики, спасатели, кинологи и взрывотехники.
Кинологи вместе со служебными собаками проработали периметр здания. Как впоследствии рассказали правоохранители – вызов оказался ложным.
Вызов оказался ложным / Фото Магнолия-ТВ
Сейчас правоохранители займутся поиском "шутника".
- Согласно статье 259 Уголовного кодекса из-за такой "шутки" можно загреметь в тюрьму на срок от двух до шести лет.
- В 2020 году между Азербайджаном и Арменией снова началась война за Нагорный Карабах. В Украине, где живут представители обоих народов, также возникают конфликты между ними, но обе стороны пытаются держать нейтралитет и не нарушать законов Украины.
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