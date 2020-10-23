В ночь на 23 октября полиция прибыла в посольство Азербайджана в Киеве, чтобы проверить информацию о возможном минировании здания. Взрывчатку не нашли – минирование оказалось фейковым.

Анонимный звонок раздался около 1:20 ночи. Об инциденте сообщает "Магнолия-ТВ". Читайте также Конфликт в Нагорном Карабахе: к чему привел провал мирного урегулирования войны Вместе с полицейскими на улицу Глыбочицкую, где расположено посольство Азербайджана, прибыли медики, спасатели, кинологи и взрывотехники. Кинологи вместе со служебными собаками проработали периметр здания. Как впоследствии рассказали правоохранители – вызов оказался ложным.

Вызов оказался ложным / Фото Магнолия-ТВ Сейчас правоохранители займутся поиском "шутника". Согласно статье 259 Уголовного кодекса из-за такой "шутки" можно загреметь в тюрьму на срок от двух до шести лет.

В 2020 году между Азербайджаном и Арменией снова началась война за Нагорный Карабах. В Украине, где живут представители обоих народов, также возникают конфликты между ними, но обе стороны пытаются держать нейтралитет и не нарушать законов Украины.