В Киеве 3 ноября аноним сообщил, что заминировал ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости. Однако полиция не нашла подозрительных предметов.

Минирование оказалось очередной "шуткой". Взрывотехники на месте не нашли подозрительных предметов. Об этом журналисту 24 канала сообщили в пресс-службе киевской полиции.

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Правоохранители и спасатели планировали эвакуировать посетителей торгового центра, а также его работников. Но угроза оказалась ложной.

К слову, эта "шутка" может стоить "юмористу" дорого – от 2 до 6 лет.

В Киеве довольно часто поступают псевдоугрозы подрыва станций метро, мостов или других объектов. Телефонных террористов не всегда удается поймать. А люди начинают привыкать к таким сообщениям и уже не воспринимают их всерьез. Это опасная тенденция, которая может привести к тому, что можно пренебречь реальной угрозой.