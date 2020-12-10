В Киеве на Замковой горе нашли очередной таинственный монолит. Украина стала следующей после США, Великобритании, Румынии, Испании и Германии где появился загадочный объект. Пока никто не знает кто стоит за этой мистической историей.

Украинский монолит изготовлен из матового металла. Такой вывод можно сделать из фотографий, которые обнародовал в фейсбуке аналитик Украинского института будущего Юрий Романенко.

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Пока неизвестно, кто именно установил его и с какой целью. Объект высотой несколько метров и шириной около 45 сантиметров.

В Киеве появился таинственный монолит: смотрите фото

Ранее подобные объекты находили в США, Румынии на британском острове Уайт, в Испании и Германии.

Еще один объект нашли в Полтаве – он появился на свалке.

В Киеве и Полтаве появились свои монолиты: смотрите видео

Ранее подобные объекты находили в США, Румынии на британском острове Уайт, в Испании и Германии.

Некоторые считают, что за монолитами стоит Илон Макс, а другие люди подозревают, что они принадлежат группе художников The Most Famous Artist.

Почему объекты называют монолитами?

Артефакты назвали монолитами из-за сходства с инопланетными объектами из фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года". Основой его сюжета стал рассказ Артура Кларка "Часовой", кроме того, писатель принимал активное участие в создании сценария.

В сюжете фильма внеземная цивилизация оставляет для менее развитых рас монолиты. Эти объекты сделаны из неизвестного материала, который не подвергается никакому воздействию, а при контакте с потенциально разумным существом они резко повышают его интеллектуальные способности.