В Киеве заметили роскошный Rolls-Royce Phantom EWB (VIII). Это единственная в своем роде машина в Украине. Она стоит невероятно дорого – более 21 миллиона гривен.

В комментариях люди подчеркивают, что авто на полтавских номерах. Фотографию Phantom распространили в Инстаграм на странице luxcar of ua.

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Что это за машина?

Это британское авто – таких моделей в Украине еще не было. Что ж, фантом оказался вполне реальным.

Цена автомобиля стартует от 21 659 390 гривен или 641 тысячи евро.

Rolls-Royce Phantom EWB (VIII) имеет удлиненную колесную базу на 220 миллиметров.

Phantom доступен исключительно с 6,75-литровым двигателем с двойным турбонаддувом.

Также в авто установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. В ней используется GPS-приемник, который анализирует местоположение и скорость автомобиля для оптимизации времени переключения передач.

До "сотни" авто разгоняется за 5,4 секунды. При этом максимальная скорость авто составляет 250 километров в час.

Phantom был назван Top Gear "Роскошным автомобилем года" в 2017 году. Он также был награжден престижной наградой UK Car of the Year Awards как "Лучший роскошный автомобиль".