В столице, на Софийской площади 19 декабря, в 19:00 торжественно зажгли главную елку страны. В этом году за действом можно было наблюдать онлайн.

Церемония зажжения главной елки Украины: детали

Как происходило зажжение главной елки Украины праздничными огнями – сообщает 24 канал. Заметим, что мероприятие проходило в День Святого Николая, 19 декабря.

Читайте также Никакого колдовства: В Киеве на главной елке страны появилась звезда

На Софийской площади собралось несколько тысяч человек. Зажгли главную елку мэр Киева Виталий Кличко и собственно тот самый святой Николай. После церемонии зажжения и вплоть до 14 января на Софийской площади будет работать интерактивная голограмма последнего.

Как зажигали главную елку Украины на Софийской площади в Киеве: смотрите видео 24 канала

В 2020 году торжества проходили в соответствии с карантинными ограничениями. Поэтому на протяжении всех зимних праздников не будет ни фестивалей, ни концертов, ни больших сцен, ни фуд-кортов. Можно только будет приобрести сувениры и горячие напитки. Кроме того, те, у кого не было возможности попасть на зажжение новогодней красавицы, могли посмотреть это онлайн или по телевидению.

Зажжение главной елки Украины на Софийской площади в Киеве / Фото 24 канала

В КГГА, со своей стороны, отметили что на всех новогодних локациях контролируют соблюдение правил по предотвращению коронавируса. Однако, люди все же не соблюдали дистанцию и многие были без масок, в том числе дети.

Что происходило на Софийской площади перед зажжением главной елки: смотрите видео 24 канала

Несколько затмило торжество досадное событие – после включения праздничной иллюминации загорелась одна из гирлянд возле елки. Спасатели говорят, что произошло это после того, как кто-то зажег бенгальские огни. Но пожарные быстро потушили огонь, поэтому остался только дым. К счастью, никто не пострадал и церемонию зажжения елки даже не прекращали.

Коротко о главной елке Украины на Софийской площади

Высота красавицы – 31 метр. В 2020 году она искусственная.

Главная тема нынешних празднований – сказочный лес. Поэтому елку украсили шишками, желудями, белочками и грибами.

Кроме того, сначала верхушку елки украсили сказочной шляпой, но из-за возмущения церкви и общественности аксессуар заменили традиционной звездой.

Также елку украшают гирлянды в двух цветах – холодном белом и зеленом. Длина иллюминации составляет 10 километров – это более 1,5 тысячи праздничных огоньков.

Обратите внимание Сказка уже пришла: во Львове зажгли главную елку – волшебные фото

Зажжение главной елки Украины на Софийской площади в Киеве: смотрите видео

Какие праздничные аттракции смогут увидеть киевляне и гости города