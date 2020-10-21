Достаточно необычное ДТП произошло 21 октября на парковке возле дома на улице Большой Васильковской, 102 в Киеве. Сначала владелица элитной машины задела машину такой же марки. Затем начались эмоциональные выяснения отношений.

Об инциденте, который произошел в центре Киева, сообщили в сообществе "Киев оперативный" в фейсбуке. Авторы видео утверждают, что водитель Mercedes Gelenvagen избил женщину, которая в него въехала.

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Момента физического насилия на сделанной свидетелями записи не видно. Но выяснения отношений между владельцами "немцев" точно шли на повышенных тонах.

Ударила несколько раз

После непродолжительных и бурных разборок женщина села в седан и еще несколько раз въехала в Gelenvagen. Тогда водитель внедорожника почти залез к обидчице в салон. Впоследствии – он ударил женщину дверцей и вернулся к своей машине. Однако в это время девушка ломала ему боковые зеркала.

Смотрите видео крушения двух элитных Mercedes в центре Киева:

По окончании эпопеи мужчина не без нарушений правил дорожного движения уехал с места ДТП. Второй Mercedes вывозил эвакуатор.

Семейные скандалы

Позже в соцсетях сообщили, что первая авария произошла из-за того, что девушка перепутала педали. Мужчиной якобы оказался ее отец, с которым она конфликтовала еще до этого. В полицию обращений о ДТП не поступало.