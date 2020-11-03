В Киеве 1 ноября на Троещине разбойница вместе с двумя мужчинами вторглась в квартиру своей 70-летней мамы. Преступники избили пожилую женщину и отобрали все деньги. Потом еще украли авто ее сына – младшего брата нападавшей.

Машину правоохранители уже вернули, а вот самих разбойников еще ищут. Об этом вопиющем преступлении пишут на сайте "Обозреватель".

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Это произошло на улице Лесковской, что на Троещине. В квартиру на 16 этаже ворвались трое преступников – женщина и двое мужчин.

Они избили хозяйку квартиры. А ее родная дочь с ножом в руке потребовала от матери отдать все деньги – до 10 тысяч гривен.

Затем банда забрала ключи от автомобиля Chery Eastar, что принадлежит младшему брату нападавшей.

Если этих воров поймают, им грозит тюрьма от 7 до 12 лет.