Двух киевлян задержали 18 ноября во время получения 250 тысяч долларов от представителя иностранной компании. Злоумышленники, как утверждают правоохранители, пытались получить вдвое большую сумму, обещая решить проблемы фирмы благодаря собственным знакомствам с руководством Офиса Генпрокурора.

Иностранное предприятие, в котором работает пострадавший, является потерпевшей стороной в одном из уголовных производств. Они обещали активизировать расследование дела и ускорить возмещение убытков, которые получила компания, сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

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Свои "услуги" злоумышленники оценили в полмиллиона долларов.

Поймали с поличным

По данным следствия, никаких знакомых в Офисе Генерального прокурора у злоумышленников не было. Об этом свидетельствует квалификация дела – мошенничество.

Задержали киевлян во время получения ими половины суммы, которую они получили от доверчивого предпринимателя.



Деньги злоумышленники получили в одном из ресторанов / Фото пресс-службы Офиса Генпрокурора

На месте происшествия работали следователи Государственного бюро расследований, которые обычно занимаются преступлениями, что совершили чиновники или правоохранители. Впрочем, не являются ли задержанные госчиновниками, в Офисе Генпрокурора не рассказали.



Злоумышленники получили 250 тысяч долларов / Фото пресс-службы Офиса Генпрокурора

Вскоре задержанным сообщат о подозрении в совершении преступления. Если суд признает их вину, им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.