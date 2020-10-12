"Киевгорстрой" возьмется за самый большой объект "Укрстроя"
Четыре огромных дома жилого комплекса "Чарівне місто", которые ранее строил "Укрбуд" на окраинах столицы Украины, достроят представители "Киевгорстроя". Объект уже взят на баланс компании, принадлежащей общине столицы.
В ближайшее время новый застройщик сможет начать работы по достройке жилого комплекса, о чем сообщил в фейсбуке президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.
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По словам руководителя компании, ЖК "Чарівне місто" является крупнейшим объектом с наследства "Укрстроя", вскоре может принимать владельцев квартир.
Могу с уверенностью заявить, что подписаны все необходимые документы, которые позволяют "Киевгорстрою" в ближайшее время начать строительство и продажу квартир в этом комплексе,
– подчеркнул Кушнир.
ЖК "Чарівне місто" – что это такое
Жилой комплекс находится на окраине Киева – в районе станции метро "Бориспольская". Это ЖК класса "комфорт", состоит с 11 кирпичных домов от 11 до 25 этажей. Всего в ЖК 1336 квартир.
Проблемы "Укрстроя" еще не решены
Сейчас "КГС" уже принял на баланс 16 недостроенных объектов "Укрстроя" из 24.
Судьба еще семи жилых комплексов и одного офисного центра остается неизвестной. Впрочем, в "Киевгорстрое" обещают инвесторам довести до конца все проекты компании, которая недавно фактически обанкротилась.
Более 40 тысяч инвесторов и пострадавших от недостроя жилья ждут разрешения ситуации.
Что произошло с "Укрбуд"?
- В конце 2019 года один из топовых застройщиков Киева полностью остановил работы на всех своих объектах из-за открытых против бывшего руководителя "Укрстроя" Максима Микитася уголовных дел.
- Бывшего нардепа подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен. По данным следствия, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры в окрестностях на Бориспольской. Разница в цене составляла более 81 миллион гривен.
- После ареста Микитася оказалось, что денег на достройку многих объектов "Укрбуд" не имеет – он их банально растратил.
- Обещание достроить все усилиями "Киевгорстроя" дал президент Владимир Зеленский
- Дело Микитася продолжается. Экс-нардеп сейчас находится в тюрьме с правом внесения залога в 100 миллионов гривен.