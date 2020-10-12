Четыре огромных дома жилого комплекса "Чарівне місто", которые ранее строил "Укрбуд" на окраинах столицы Украины, достроят представители "Киевгорстроя". Объект уже взят на баланс компании, принадлежащей общине столицы.

В ближайшее время новый застройщик сможет начать работы по достройке жилого комплекса, о чем сообщил в фейсбуке президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

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По словам руководителя компании, ЖК "Чарівне місто" является крупнейшим объектом с наследства "Укрстроя", вскоре может принимать владельцев квартир.

Могу с уверенностью заявить, что подписаны все необходимые документы, которые позволяют "Киевгорстрою" в ближайшее время начать строительство и продажу квартир в этом комплексе,

– подчеркнул Кушнир.

ЖК "Чарівне місто" – что это такое

Жилой комплекс находится на окраине Киева – в районе станции метро "Бориспольская". Это ЖК класса "комфорт", состоит с 11 кирпичных домов от 11 до 25 этажей. Всего в ЖК 1336 квартир.

Проблемы "Укрстроя" еще не решены

Сейчас "КГС" уже принял на баланс 16 недостроенных объектов "Укрстроя" из 24.

Судьба еще семи жилых комплексов и одного офисного центра остается неизвестной. Впрочем, в "Киевгорстрое" обещают инвесторам довести до конца все проекты компании, которая недавно фактически обанкротилась.

Более 40 тысяч инвесторов и пострадавших от недостроя жилья ждут разрешения ситуации.

Что произошло с "Укрбуд"?