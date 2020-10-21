Столичная прокуратура исследовала телефоны трех киевлян, пытавших бездомных, и выяснила, что те причастны к убийству. 21 октября прокуратура им изменила подозрение – теперь палачи рискуют остаться за решеткой на всю жизнь.

Все преступления были зафиксированы в самом центре столицы Украины. О развитии уголовного дела об ужасных преступлениях нелюдей сообщили в фейсбуке прокуратуры Киева.

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Преступления, которые инкриминируют мужчинам, были совершены в течение августа-сентября 2020 года.

Что известно о столичных палачах

По данным правоохранителей, три человека в возрасте от 20 до 42 лет несколько месяцев издевались над бездомными, которые жили в заброшенном здании на улице Обсерваторной.

Они распыляли в лицо бездомным перцовый газ и очень жестко их били. Все свои преступления они снимали на видео и показывали в собственном сообществе в телеграмме.

Именно через публикации в сети правоохранители узнали об ужасных поступках злоумышленников, которые они совершают ради развлечений.

29 сентября 2020 года злоумышленники были задержаны, сообщено о подозрении и избраны меры пресечения (двум лицам содержание под стражей, еще одному – домашний арест). Но это был еще не конец.

Случайно узнали об убийстве

Когда же подозреваемых задержали, следователи начали устанавливать все обстоятельства событий, к которым они причастны. Выяснилось, что они совершили нападение на трех бездомных. Тогда же правоохранители добились отправки двух из них в СИЗО. Третьего подозреваемого суд отпустил под домашний арест.

Однако во время расследования на мобильных мужчин увидели кадры с убийством. Как утверждают правоохранители, 19 сентября на улице Трехсвятительской палачи увидели в детской беседке бомжа и начали бить его по голове. После этого один из них задушил жертву. Все это традиционно снималось.

Семь преступлений

21 октября всем фигурантам дела сообщили об изменении подозрения. Отныне им инкриминируют совершение "целого букета" преступлений, а именно:

умышленного убийства;

пытка;

нанесение тяжких телесных повреждений;

хулиганства;

грабежа;

проникновение в жилище;

самовольного присвоения властных полномочий.

Злоумышленника, находящегося под домашним арестом, в ближайшее время могут переместить в СИЗО.

Если всех членов группировки признают виновными в суде, им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.