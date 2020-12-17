Представители "Киевзеленстроя" начали обработку елей и сосен в зеленых зонах Киева и в пригороде. На деревья наносят специальные вещества, которые создадут неприятные сюрпризы людям, которые вырубят или купят их.

Коммунальщики предупредили всех, что репелленты для обработки растений не способны наносить вред людям, но в теплом помещении станут источником плохого запаха. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Смотрите также Как выбрать елку, чтобы она была безопасной: инфографика с советами

В мэрии подчеркнули, что в столице уже начали работу 178 законных пунктов по продаже хвойных деревьев и новогодних украшений.

Штрафы и уголовная ответственность

Представители власти также напомнили, что за незаконную вырубку хвойных деревьев кодекс об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 510 до 5100 гривен.

Кроме того, не санкционированная вырубка лесов также несет уголовную ответственность – до 6 месяцев ареста или штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Обработанные деревья

Для предотвращения вырубки и продажи елок и сосен представители "Киевзеленстроя" обрабатывают деревья клеево-меловой смесью.

Репелленты оставляют на растениях "грязную" окраску. На обработанных в парках и скверах деревьях есть соответствующие объявления, – заявил директор коммунальной организации Алексей Король.

Кроме нанесения специальных веществ леса и зеленые полосы в Киеве усиленно будут патрулировать патрульные и работники государственной экологической инспекции.