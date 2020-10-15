Вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" в масштабных учениях будут участвовать сотрудники ГСЧС, Нацгвардии и полиции, а также представители израильского посольства. Проведут антитеррористические тренировки в Киеве 16 октября.

Предупреждение для жителей столицы о мероприятиях с участием спецназовцев разместили на фейсбуке Главного управления СБУ в Киеве и области. Учения будут проводиться в Печерском и Деснянском районах.

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Кроме привлечения немалого количества спецназовцев, чего не стоит пугаться, жителей Киева также предупреждают о возможных временных неудобствах.

Что нужно знать о масштабных учениях в Киеве

Как утверждают в СБУ, под руководством антитеррористического центра правоохранители могут ограничивать движение не только транспортных средств, но и пешеходов. Также полицейские и бойцы спецназа могут проверять документы, удостоверяющие личность.

Можно найти макеты взрывчатки

Для того, чтобы учения СБУ прошли без инцидентов, в спецслужбе просят людей нормально реагировать на появление бойцов на улицах. Также киевлян предупреждают о возможности найти макеты взрывных устройств. В этом случае надо звонить по номеру (044) 253-06-71.