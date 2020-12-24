Вечером последнего рабочего дня недели, 24 декабря, в Киеве может произойти повтор недавнего масштабного гололеда. Скорее всего, с неба сразу будет падать лед.

Коммунальщики продолжают работу по обработке дорог. Но противогололедные средства могут не очень помочь в случае, если на асфальт будут падать уже замерзшие капли. Об ухудшении погодных условий сообщили в ГСЧС.

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Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается достаточно теплая погода. Столбики термометров будут показывать от 0 до + 2 градусов.

Тепло может не спасти

Несмотря на относительно теплую температуру, гололедица все же может стать серьезной проблемой для водителей. Осадки в столице могут начаться с 16:00 до 6:00 25 декабря. Синоптики утверждают, что в Киеве будет срываться мокрый снег.

Через обледеневшую землю он может превратиться в гололед.

Кроме того, автомобилистам стоит быть особенно осторожными, поскольку Киев окутал туман.