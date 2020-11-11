Со значительной задержкой: в Киевметрострое рассказали, когда откроют метро на Виноградарь
По крайней мере две новые станции на зеленой ветке метро в Киеве должны начать свою работу в конце 2021 года. Речь идет о станциях "Мостицкая" и "Проспект Правды".
Предварительно запланированные даты сдачи станции в эксплуатацию назвал директор Киевметростроя Константин Салий в эфире "Українського радіо". По его словам, строительство метро на Виноградарь в столице идет достаточно медленно.
Смотрите также Когда в Киеве наконец построят метро на Троещину: назвали даты
Ранее в планах чиновников было открытие двух станций продления зеленой ветки метро еще до выборов.
Делают все и сразу
По словам чиновника, сейчас существует некоторая проблема с тем, что власть занимается многими проблемами сразу, а не поэтапным решением каждой.
На Виноградарь построили очень мало метров. На Троещину также необходим какой-то вид транспорта. Можно было бы сосредоточиться на чем-то одном, и решить сначала большие вопросы, а потом малые. Сосредоточиться ли на одном объекте и его доделать, или искать более институционального инвестора, который бы вливал очень большие средства,
– заявил Салий.
Строительство "Мостицкой" и "Проспекта Правды" продолжается постоянно. Открыть станции для пассажиров могут уже в декабре 2021 года.
Поделиться новостью