Совсем необычное преступление произошло в селе Крехаев Черниговской области. Из-под здания сельского совета угнали элитный Lexus.

В совершении правонарушения подозревают 80-летнего местного жителя. Остановили его только под Рожнами Броварского района Киевской области, сообщили в пресс-службе полиции Черниговщины.

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Как утверждают следователи, пожилой мужчина оставил вместо легковушки свой велосипед "Аист".

Что известно о похищении Lexus пенсионером на Черниговщине

По данным следствия, владелец элитного авто на несколько минут оставил машину открытой и с ключами внутри. В это время мимо проезжал пенсионер, который якобы решил покататься.



Вместо Lexus пенсионер оставил его владельцу альтернативное транспортное средство / Фото пресс-службы полиции Черниговщины

Узнав о преступлении, правоохранители начали поиски машины и вычислили направление ее движения. На помощь патрулям пришли также знакомые потерпевшего.

Догнали авто копы и гражданские только под Киевом.

Когда Lexus остановился, все были шокированы, поскольку увидели за рулем пожилого мужчину.

Следователи установили, что пенсионер раньше никогда не имел проблем с законом. Теперь вероятный нарушитель фигурирует в деле о незаконном завладении транспортным средством. Если его вину признают в суде, пенсионеру "светит" от 5 до 8 лет заключения.



80-летнего пенсионера задержали под Рожнами Киевской области/ Фото пресс-службы полиции Черниговщины