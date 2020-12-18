В Ирпене Киевской области вооруженная банда 30 ноября вторглась в дом бизнесмена и требовала отдать им все деньги и украшения. Негодяи пытали заложников – женщине и дочке выжигали глаза, а мужчин мучили раскаленным утюгом.

Когда разбойники получили все, что хотели, они отпустили семью и сбежали, но правоохранители их нашли и арестовали. Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

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Обстоятельства разбойного нападения

Пятеро бандитов в балаклавах с оружием ворвались в частный дом бывшего бизнесмена и взяли в заложники его самого, жену и двух детей.

Разбойники жестоко издевались над несчастными. Нелюди выжигали женщине и дочери хозяина дома глаза водкой, заклеивали их скотчем, а самого главу семьи и его 20-летнего сына пытали раскаленным утюгом, резали ножом пальцы и уши.

Кровавая расправа длилась около часа и закончилась только после того, как бандиты получили все имеющиеся деньги и ювелирные изделия. Угомонившись, преступники похитили еще 2 автомобиля хозяев дома и скрылись с места совершения преступления.

Что грозит бандитам

Их посадят в тюрьму на большой срок за бандитизм, разбой, насилие и угон автомобилей. Кроме того, правоохранители подозревают, что это не единственное их "дело".

Что изъяли правоохранители во время обысков: смотрите фото