В Киевской области в Белоцерковском районе 10 декабря патрульные полицейские остановили машину – за рулем был пьяный мужчина. Пока копы оформляли протокол, на место подъехали еще 2 машины, из которых вышло около 10 бандитов, которые напали на полицию.

Сначала злоумышленники оскорбляли правоохранителя, а затем избили. При этом напарник полицейского в это время писал протокол в служебной машине. Об этом в комментарии для сайта 24 канала сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Читайте также В Киеве фиксируют массовые обращения в травмпункты: из-за гололеда ходить по улицам опасно На Киевщине бандиты напали на полицию: что известно Инцидент произошел в районе поселка Терезино.

Правоохранители остановили Audi – за рулем был пьяный безработный житель соседнего села Петровского.

От бандитов пострадал один полицейский – он получил телесные повреждения и попал в больницу.

Двух бандитов задержали с помощью КОРД – злоумышленники во время задержания отстреливались.

Сейчас ищут других участников перестрелки.