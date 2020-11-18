В Киевской области, в городе Борисполь, 40-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку. Он пришел в гости к старшей сестре жертвы, а когда та вышла по делам, насильник напал на несовершеннолетнюю.

Насильника уже задержали – им оказался житель Закарпатья, приехавший на заработки в Киев. Об этом сообщает Бориспольская полиция.

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После совершения преступления насильник скрылся. Старшая сестра, придя домой, сразу позвонила в полицию и сообщила о преступлени.

Правоохранители нашли насильника по месту его проживания. Мужчину держат под стражей – ему грозит тюрьма от 7 до 12 лет.



Задержанный мужчина / Фото Нацполиции

В мире по-разному наказывают насильников. За подобное преступление в Китае могут и расстрелять, а в Саудовской Аравии публично отрубить голову.



А в некоторых странах от наказания освобождают, если преступник женится на жертве. Такой средневековый закон действовал и в Украине в 16 веке. В Италии эту норму отменили только в 1981 году. В Аргентине в 2012 году, а в Эквадоре в 2014 году.