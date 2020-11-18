В Борисполе мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю: пришел в гости к ее старшей сестре
В Киевской области, в городе Борисполь, 40-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку. Он пришел в гости к старшей сестре жертвы, а когда та вышла по делам, насильник напал на несовершеннолетнюю.
Насильника уже задержали – им оказался житель Закарпатья, приехавший на заработки в Киев. Об этом сообщает Бориспольская полиция.
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После совершения преступления насильник скрылся. Старшая сестра, придя домой, сразу позвонила в полицию и сообщила о преступлени.
Правоохранители нашли насильника по месту его проживания. Мужчину держат под стражей – ему грозит тюрьма от 7 до 12 лет.
Задержанный мужчина / Фото Нацполиции
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