Четверть животных в приюте Киевской области – бывшие домашние любимцы
В приюте в Бородянке на Киевщине живут 430 бездомных животных, четверть из них выбросили на улицу хозяева. Причины разные – аллергия, переезд или же люди просто не хотят больше держать их дома.
Нередко в приют попадают животные, хозяева которых умерли. Печальную статистику обнародовали на сайте КГГА.
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Причины такой ситуации разные: внезапно выявленная аллергия, нехватка времени, переезды, маленькие дети.
Но чаще всего люди оставляют животных, которых больше не могут или не хотят содержать.
Некоторые хозяева сразу обращаются к нам, но большинство просто оставляет животных на улице,
– отметила и. о. директора КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Наталья Мазур.
Именно в этом заведении, в городе Бородянка, расположен приют. Туда привозят животных из Киева.
Приют животных на Киевщине / Фото КГГА
Руководитель приюта отмечает, что люди не всегда осознают то, что животные нуждаются во внимании и заботе.
Милые щенки не всегда будут такими и со временем вырастут в больших собак. Животное, прежде всего, огромная ответственность, а не только радость,
– уверяет она.
Приют вместе с КГГА создали памятку для хозяев животных, которая напоминает об ответственности людей за судьбу домашних любимцев.
Памятка: Как правильно ухаживать за домашними животными:
Памятка для хозяев животных / инфографика КП "КГЛВМ"
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