В приюте в Бородянке на Киевщине живут 430 бездомных животных, четверть из них выбросили на улицу хозяева. Причины разные – аллергия, переезд или же люди просто не хотят больше держать их дома.

Нередко в приют попадают животные, хозяева которых умерли. Печальную статистику обнародовали на сайте КГГА.

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Причины такой ситуации разные: внезапно выявленная аллергия, нехватка времени, переезды, маленькие дети.

Но чаще всего люди оставляют животных, которых больше не могут или не хотят содержать.

Некоторые хозяева сразу обращаются к нам, но большинство просто оставляет животных на улице,

– отметила и. о. директора КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Наталья Мазур.

Именно в этом заведении, в городе Бородянка, расположен приют. Туда привозят животных из Киева.

Приют животных на Киевщине / Фото КГГА

Руководитель приюта отмечает, что люди не всегда осознают то, что животные нуждаются во внимании и заботе.

Милые щенки не всегда будут такими и со временем вырастут в больших собак. Животное, прежде всего, огромная ответственность, а не только радость,

– уверяет она.

Приют вместе с КГГА создали памятку для хозяев животных, которая напоминает об ответственности людей за судьбу домашних любимцев.

Памятка: Как правильно ухаживать за домашними животными:

Памятка для хозяев животных / инфографика КП "КГЛВМ"