На Клавдиевской фабрике елочных украшений в Киевской области изготавливают новогодние шарики с логотипом армии России. Руководство не может четко объяснить для кого сделали такой заказ.

Экскурсовод Сергей Савченко спросил можно ли вообще делать такие "украшения", но в ответ услышал, что снимать ему никто не позволял. Однако он все-таки выложил видео на своей странице в фейсбук.

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На кадрах четко видно, что это действительно логотип армии страны-оккупанта, которая уже 7 лет ведет войну против Украины. Там изображена звезда с надписью: "Армия России".

В соцсетях сразу начался скандал.

Пользователи фейсбука поинтересовались, с какой целью изготавливают такой специфический товар: на экспорт, или для внутреннего пользователя. На что представители фабрики ответили, что этот заказ не для России. Кому именно понадобились такие "украшения" не сообщили.

На кадрах можно разглядеть еще один логотип на шариках – "Укрзолото". Это всеукраинская сеть ювелирных супермаркетов.

На Киевщине изготавливают новогодние украшения с логотипом армии России: смотрите видео (присутствует ненормативная лексика)