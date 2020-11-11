В Киевской области на Одесской трассе возле села Гребенки произошла жуткая авария. Машины столкнулись лоб в лоб – два человека погибли на месте.

Ужасные фото выложили в телеграм-канале "Хуев*й Киев". На кадрах видно, что выжить в этой аварии не удалось, к сожалению, некому.

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Машины буквально сокрушило от столкновения – остались только обломки.

Пока неизвестно, что произошло на трассе. Обстоятельства этого страшного ДТП будет устанавливать полиция Киевской области.

Последствия ДТП в Киевской области / Фото "Хуев*й Киев"