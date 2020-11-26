На Киевщине ГБР расследует незаконную вырубку леса: государству нанесен ущерб на 87 миллионов
В Киеве и области ГБР подозревает работников ГП "Киевоблагролес" в незаконной вырубке леса в течение двух с половиной лет. Их деятельность нанесла ущерб на огромную сумму.
В 2017 – 2019 годах должностные лица систематически уничтожали деревья под видом оздоровления леса. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Должностные лица этого государственного предприятия продавали древесину предпринимателям и получали незаконные прибыли. Убытки, которые нанесла их деятельность оцениваются в 87 миллионов гривен.
При этом сплошные санитарные рубки проведены без выводов по оценке воздействия на окружающую среду, что повлекло тяжкие последствия для экологического состояния государства.
В ноябре 2020 года ГБР провело обыски по местам работы и проживания фигурантов. Правоохранители нашли доказательства незаконной деятельности.
Во время обысков было изъято электронные носители, мобильные телефоны, документы / Фото ГБР
Злоупотребление властью и незаконная вырубка леса – это статьи, по которым расследуется дело / Фото ГБР
Что грозит чиновникам?
- лишение свободы на срок от 5 до 7 лет по одной статье;
- и по другой – лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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