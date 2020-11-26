В Киеве и области ГБР подозревает работников ГП "Киевоблагролес" в незаконной вырубке леса в течение двух с половиной лет. Их деятельность нанесла ущерб на огромную сумму.

В 2017 – 2019 годах должностные лица систематически уничтожали деревья под видом оздоровления леса. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Должностные лица этого государственного предприятия продавали древесину предпринимателям и получали незаконные прибыли. Убытки, которые нанесла их деятельность оцениваются в 87 миллионов гривен.

При этом сплошные санитарные рубки проведены без выводов по оценке воздействия на окружающую среду, что повлекло тяжкие последствия для экологического состояния государства.

В ноябре 2020 года ГБР провело обыски по местам работы и проживания фигурантов. Правоохранители нашли доказательства незаконной деятельности.

Во время обысков было изъято электронные носители, мобильные телефоны, документы / Фото ГБР

Злоупотребление властью и незаконная вырубка леса – это статьи, по которым расследуется дело / Фото ГБР

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