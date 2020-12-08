В Броварах 4 декабря на улице Киевской, 27/29 произошло ДТП – автомобиль сбил парня, водитель оставил его умирать и скрылся. Родные и друзья пострадавшего ищут свидетелей трагедии, которые могут сообщить важную информацию.

Парню было 27 лет, его звали Никита Медин. ДТП произошло днем ​​в промежутке между 16:30 и 16:50. Прохожие нашли парня на обочине и вызвали скорую и полицию. Об этом пишет друг погибшего Виталий Самборский.

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Медики сделали срочную тяжелую операцию – во время ДТП Никите проломили череп – шансов выжить после того, как он больше часа пролежал на улице и потерял много крови, почти не было.

Никита умер в воскресенье 6 декабря утром. В полиции открыли дело по номеру 2914 12020 11013 000 2914 от 04.12.2020.

Это был единственный ребенок у матери. Она и друзья хотят выяснить все обстоятельства трагедии и найти водителя этого автомобиля. За деталями просят обращаться к Виталию Самборскому.