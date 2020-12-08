В Барышевском районе Киевской области полицейские спецназовцы провели удачную операцию по задержанию членов организованной группировки. Мужчин подозревают в разбойных нападениях на дома людей по всему региону.

Во время задержания между злоумышленниками и правоохранителями произошла перестрелка, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Некоторые спецназовцы получили ранения.

Смотрите также В Одесской области мужчина напал и натравил собаку на полицейских

Пули и осколки от взорванной гранаты попали и в подозреваемых.

Как задерживали вооруженных злоумышленников

Правоохранители говорят, что действия группировки контролировал 28-летний житель Барышевского района. Он, по данным следствия, искал объекты для нападений, координировал налеты и распределял между приспешниками деньги.

Когда спецназовцы отправились на задержание злоумышленников, сдаваться они не собирались. Оба пытались убежать и оказали яростное сопротивление. Главарь банды бросил гранату в сторону бойцов КОРДа, а также начал стрельбу. От взрыва пострадал его подельник.

После короткого боя обоих злоумышленников задержали. Кроме того, полицейские надели наручники на еще одного участника группировки.

Сейчас все фигуранты дела находятся в изоляторе временного содержания.

Тяжкие преступления

По факту сопротивления правоохранителям и покушения на их жизнь следователи открыли уголовное дело. Также задержанным инкриминируют покушение на преступление и совершение группой лиц разбоя по предварительному сговору. Если в суде признают их вину, всем фигурантам грозит очень долгий срок заключения.

Вскоре суд будет избирать им меру пресечения.

Смотрите видео боя спецназовцев с членами бандитской группировки на Киевщине: