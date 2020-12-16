На Киевщине полицейские задержали 5 членов международной группировки 16 декабря. Злоумышленников подозревают в похищении бизнесмена в Софиевской Борщаговке для выбивания из него несуществующего долга.

Спецоперацию по обезвреживанию группировки проводили в два этапа, сообщили в полиции Украины. Сначала правоохранители задержали лидера и одного из участников банды. Потом – еще 5 предполагаемых преступников.

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Лидер группировки и его сообщник попали в следственный изолятор в ноябре. Его следователи считают организатором преступлений.

Что известно о задержании банды на Киевщине

Во время второго этапа спецоперации полицейские надели наручники на 5 злоумышленников, которые фигурируют в производстве как непосредственные исполнители.



Копы изъяли много доказательств преступной деятельности / Фото пресс-службы полиции Украины

Правоохранители провели обыски в местах проживания членов группировки и изъяли:

оружие и патроны;

рации и "левые" номерные знаки;

ножи;

балаклавы;

документы предприятий, где осуществлялись кражи.

Куча тяжких преступлений

Задержанные по подозрению в совершении похищении человека, кражи, разбоя, вымогательства, умышленном уничтожении имущества и создании преступной организации оказались киевлянами в возрасте от 25 до 50 лет. Некоторые из них уже имели проблемы с законом из-за совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Иностранцы сбежали

Кроме того, по данным правоохранителей, в состав группировки входили еще 4 иностранца. Им сообщили о подозрении в совершении преступлений заочно. Место пребывания этих злоумышленников следователи еще устанавливают.

Кроме того, полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.

Смотрите видео задержания членов бандитской группировки спецназовцами: