В селе Логвин в Володарском районе на Киевщине мужчина надел маску и зашел в дом односельчан. В этот момент владельцы дома были уже в постели, с ними лежал ребенок.

Дверь в дом была не запертой. Злоумышленник спокойно прокрался в спальню, сделал несколько выстрелов и скрылся. Супруги находятся в больнице с ранениями – женщина в тяжелом состоянии. Ребенка чудом не задело. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Правоохранители квалифицируют действия как покушение на убийство этой семьи. Нападавшего задержали, им оказался 43-летний местный житель.



Задержан нападавший / Фото Нацполиции

Полиция конфисковала у него зарегистрированное оружие, из которого он и пытался убить односельчан. Вероятно, это было охотничье ружье.



Гильза от патрона / Фото Нацполиции

Пока неизвестны мотивы преступления. Задержанному грозит тюрьма от 10 до 15 лет или пожизненное.