В Броварах 44-летний мужчина угрожал семье гранатой. Его задержали правоохранители, к счастью, никто не пострадал.

Правоохранителям удалось уговорить злоумышленника выдать боеприпас. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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Детали инцидента

Работникам правоохранительных органов об инциденте сообщил несовершеннолетний парень. Он заявил, что отчим угрожает ему и матери боевой гранатой.

В полиции выяснили, что так мужчина пытался удержать женщину, чтобы она не бросила его. Также во время следственных действий изъяли корпус гранаты, взрыватель к ней, а также – транспортно-пусковые контейнеры к реактивным гранатам. Соответствующие находки направили на экспертизу.

До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания,

– говорится в сообщении

Сейчас правоохранители устанавливают пути происхождения боеприпасов.



Во время следственных действий изъяли корпус гранаты / Пресс-служба Нацполиции

Обратите внимание! По данному факту возбуждено дело Уголовного кодекса Украины относительно незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.