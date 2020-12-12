На Киевщине мужчина угрожал семье гранатой: полиция изъяла боеприпасы
В Броварах 44-летний мужчина угрожал семье гранатой. Его задержали правоохранители, к счастью, никто не пострадал.
Правоохранителям удалось уговорить злоумышленника выдать боеприпас. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
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Детали инцидента
Работникам правоохранительных органов об инциденте сообщил несовершеннолетний парень. Он заявил, что отчим угрожает ему и матери боевой гранатой.
В полиции выяснили, что так мужчина пытался удержать женщину, чтобы она не бросила его. Также во время следственных действий изъяли корпус гранаты, взрыватель к ней, а также – транспортно-пусковые контейнеры к реактивным гранатам. Соответствующие находки направили на экспертизу.
До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания,
– говорится в сообщении
Сейчас правоохранители устанавливают пути происхождения боеприпасов.
Во время следственных действий изъяли корпус гранаты / Пресс-служба Нацполиции
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