В Киевской области в городе Переяслав полиция поймала мужчину, который на улице напал на беременную женщину. В его карманах была "марихуана".

Мужчина угрожал своей жертве насилием. Об инциденте сообщают на странице фейсбук Переяславской полиции.

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Нападавшего удалось быстро задержать, потому что кто-то увидел инцидент. Как выяснилось, мужчина был под действием наркотиков.

Свою жертву выбрал просто на улице – это была беременная женщина. Она не пострадала.

Нож, с которым задержали нападавшего / Фото Нацполиции

Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Есть ли связь между атаками на прохожих в других городах ?

Как отмечают эксперты, террористы очень часто "вдохновляются" другими преступлениями, волну терроризма вызывает "эффект домино".

В Украине в последнее время увеличилось нападений на прохожих. В Ивано-Франковске мужчина начал стрелять по незнакомым с пневмати, а в Кривом Роге сумасшедший убил ножом двух человек.