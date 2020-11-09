На Киевщине наркоман с ножом напал на беременную женщину
В Киевской области в городе Переяслав полиция поймала мужчину, который на улице напал на беременную женщину. В его карманах была "марихуана".
Мужчина угрожал своей жертве насилием. Об инциденте сообщают на странице фейсбук Переяславской полиции.
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Нападавшего удалось быстро задержать, потому что кто-то увидел инцидент. Как выяснилось, мужчина был под действием наркотиков.
Свою жертву выбрал просто на улице – это была беременная женщина. Она не пострадала.
Нож, с которым задержали нападавшего / Фото Нацполиции
Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
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