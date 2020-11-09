В Киевской области в Васильковском районе мужчина случайно нашел ценную для истории вещь – топор. Находку датируют периодом раннего бронзового века. Тогда такие изделия были очень ценными.

Топор изготовлен из меди или бронзы, а в то время такие орудия были преимущественно из камня. О находке сообщают на сайте Национального музея истории Украины.

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Топор в музей принесли сестры Ольга и Наталья Кобец. Девушки интересуются историей, поэтому решили не продавать ценную находку, а передать ее в руки историкам.



Древний топор / Фото НМИУ

Нашли эту вещь случайно. Папа утром уходил на работу. У нас рядом с домом поле. Недавно его глубоко вспахали. Сначала папа подумал, что увидел жестянку. Достал из земли, а это – топор,

– рассказывают девушки.

В музее сразу установили, что это редкий топор эпохи ранней бронзы, изготовленный в начале 3 тысячелетия до нашей эры.



Древний топор / Фото НМИУ



Ольга и Наталья Кобец / Фото НМИУ

Бронзовый век (конец 3 — начало 1 тысячелетия до н. е.) — культурно-исторический период в истории человечества, который пришел на смену энеолита (медная эра) — переходном периода после каменного века. Характеризуется изготовлением и использованием бронзовых орудий труда и оружия из бронзы, появлением кочевого скотоводства, поливного земледелия, письменности и рабовладельческих государств.