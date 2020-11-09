На Киевщине нашли древний топор: ему около 5 тысяч лет
В Киевской области в Васильковском районе мужчина случайно нашел ценную для истории вещь – топор. Находку датируют периодом раннего бронзового века. Тогда такие изделия были очень ценными.
Топор изготовлен из меди или бронзы, а в то время такие орудия были преимущественно из камня. О находке сообщают на сайте Национального музея истории Украины.
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Топор в музей принесли сестры Ольга и Наталья Кобец. Девушки интересуются историей, поэтому решили не продавать ценную находку, а передать ее в руки историкам.
Древний топор / Фото НМИУ
Нашли эту вещь случайно. Папа утром уходил на работу. У нас рядом с домом поле. Недавно его глубоко вспахали. Сначала папа подумал, что увидел жестянку. Достал из земли, а это – топор,
– рассказывают девушки.
В музее сразу установили, что это редкий топор эпохи ранней бронзы, изготовленный в начале 3 тысячелетия до нашей эры.
Древний топор / Фото НМИУ
Ольга и Наталья Кобец / Фото НМИУ
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