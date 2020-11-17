Злоумышленники планировали отправить экземпляры книги "Манифест Брентона Тарранта", которая признана экстремистской. Тираж изъяли работники СБУ 17 ноября.

О блокировании поставки книги на рынки одного из соседних с Украиной государств сообщили в СБУ. Правоохранители утверждают, что манифест признан экстремистским.

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В книге, которую печатали на Киевщине, пропагандируется этнический геноцид и призывы к терактам и массовым убийствам.

По заказу бывшего сотрудника органов

По данным следователей, с просьбой напечатать "Манифест Брентона Тарранта" к организаторам подпольной типографии обратился экс-правоохранитель одной из соседних стран. Он заказал три партии книг, напечатанных на нескольких языках.

Экстремистскую литературу печатали в подпольной типографии / Фото пресс-службы СБУ

Злоумышленник перечислил аванс за проделанную работу на банковскую карточку одного из фигурантов дела. Кроме того, иностранец оплатил отправление тиража.

Книги нашли на почте

Правоохранители провели обыски на месте работы типографии, а также дома у ее работников. Они изъяли технику с доказательствами причастности подозреваемых к печати запрещенной литературы.

Доказательства причастности подозреваемых к правонарушению изъяли / Фото пресс-службы СБУ

А вот в одном из отделений почтового оператора следователи изъяли тираж уже готовой для отправки книги.

Поставки из Украины экстремистской литературы могли привести к дискредитации страны на мировой арене, а также к спланированной акции в пропагандистских СМИ для обвинения нашего государства в разжигании протестных мероприятий на территории иностранных государств,

– отметили в СБУ.

Судя по всему, к организации провокации причастны россияне. Хотя в СБУ название страны не называют.

Правоохранители будут пытаться добиться наказания нарушителей / Фото пресс-службы СБУ

Украинцев, которые причастны к изготовлению запрещенной литературы могут привлечь к ответственности. Какую статью уголовного или административного кодекса им будут инкриминировать, неизвестно.

Брентон Таррант – австралиец, совершивший самый масштабный теракт в Новой Зеландии. 15 марта 2019 года он атаковал две мечети в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде. Убийства он транслировал в соцсети. В результате атаки погиб 51 человек, более 40 получили ранения. Перед нападением Таррант опубликовал манифест, в котором призвал людей к терактам.