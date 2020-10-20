На Киевщине полицейский-оборотень вымогал деньги у подозреваемого
В городе Буча Киевской области 19 октября был задержан следователь, который требовал четыре тысячи долларов у подозреваемого. Полицейский теперь будет отвечать перед законом.
Следователь обещал, что за такую сумму подозреваемый "не сядет" в тюрьму, а получит "условное". О поимке оборотня в погонах сообщили в "Офисе генерального прокурора".
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Правоохранители зафиксировали получение полицейским неправомерной выгоды двумя частями. При получении второго транша – 3 тысяч 600 долларов США – следователь задержан.
Задержание следователя / Фото офис генерального прокурора
Ему "светит" наказание от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. А также конфискуют имущество.
Ловили следователя группой – к разоблачению присоединились работники прокуратуры, ГБР и СБУ.
Что делать, если полицейский нарушает закон?
Жалобу на незаконные действия должностного лица, в том числе и полицейского, нужно подать в Государственное бюро расследований. Заявление направляется в соответствии с Законом "Об обращениях граждан". Подать его можно также и в электронном виде.