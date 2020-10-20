В городе Буча Киевской области 19 октября был задержан следователь, который требовал четыре тысячи долларов у подозреваемого. Полицейский теперь будет отвечать перед законом.

Следователь обещал, что за такую сумму подозреваемый "не сядет" в тюрьму, а получит "условное". О поимке оборотня в погонах сообщили в "Офисе генерального прокурора".

Читайте также Полиция Киевщины задержала мужчину, который угрожал взрывами: он так искал любимую

Правоохранители зафиксировали получение полицейским неправомерной выгоды двумя частями. При получении второго транша – 3 тысяч 600 долларов США – следователь задержан.

Задержание следователя / Фото офис генерального прокурора

Ему "светит" наказание от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. А также конфискуют имущество.

Ловили следователя группой – к разоблачению присоединились работники прокуратуры, ГБР и СБУ.