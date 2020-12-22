Рога диких животных хотели вывезти 3 нарушителей из запрещенной для посещения без разрешения территории зоны ЧАЭС. Их поймали вблизи села Дубрава.

О задержании мужчин, которые попали в зону отчуждения нелегально, сообщили в полиции Киевской области. Кроме того, копы установили, что эти же самые нарушители уже неоднократно пытались вывозить из ценности с загрязненной территории.

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Нарушителей ранее привлекали к ответственности за содеянное, но без жесткого наказания.

Говорят, что все нашли

Злоумышленники 22, 42 и 53 лет объяснили, что рога несли для того, чтобы продать их заинтересованным людям. Достали их они якобы очень просто – нашли в лесу.



Троих сталкеров задержали с поличным / Фото полиции Киевщины

Так это, или мужчины все же убили животных, узнают эксперты.

По факту нарушения требований режима радиационной безопасности возбуждено уголовное дело. Если вину мужчин признает суд, им грозит от 850 до 1360 гривен штрафа, а также от 1 до 3 лет ограничения свободы или заключения.