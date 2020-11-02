В Киевской области правоохранители 31 октября задержали грузинского криминального авторитета, которого называют "вором в законе". Он уже отбыл наказание в Украине и имеет влияние на местную криминальную среду. Но "взяли" его как нелегала.

В криминальном мире этого "вора" знают по прозвищу – "Магало". Он жил в условиях конспирации, поскольку не хотел, чтобы его депортировали из Украины, однако не получилось. Об успешной операции по задержанию "Магало" сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"Магало" прятался в частном доме в Киевской области.

Полицейские считают, что он имеет определенное влияние в криминальной среде, поэтому "вора в законе" хотят депортировать за пределы Украины.

У него нет законных оснований находиться в нашей стране – в июле 2020 года "Магало" отказали в получении украинского гражданства. Такое решение принял суд.

Сейчас задержанный находится в месте, куда свозят нелегалов.

"Магало" уже был осужден в Украине за разбой. Он вместе с бандой силой отобрали 150 тысяч долларов у семьи предпринимателя на Киевщине.