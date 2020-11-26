В селе Воропаев, что в Киевской области 26 ноября в частном жилом доме возник пожар. Погибло 3 людей.

Причина пожара пока неизвестна. О трагедии сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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На место прибыли спасатели и 2 пожарные машины. К сожалению, им не удалось спасти людей, которые находились в доме. Огонь был ликвидирован в 12:02.

Трагедия произошла в селе Воропаев, которое расположено в Вышгородском районе Киевской области.



Так выглядит дом после пожара / Фото ГСЧС