На Киевщине в пожаре погибли 3 человека
В селе Воропаев, что в Киевской области 26 ноября в частном жилом доме возник пожар. Погибло 3 людей.
Причина пожара пока неизвестна. О трагедии сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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На место прибыли спасатели и 2 пожарные машины. К сожалению, им не удалось спасти людей, которые находились в доме. Огонь был ликвидирован в 12:02.
Трагедия произошла в селе Воропаев, которое расположено в Вышгородском районе Киевской области.
Так выглядит дом после пожара / Фото ГСЧС
- 20 ноября в Дарницком районе Киева произошел пожар. Горела квартира на первом этаже жилого дома. Как выяснилось, житель сам поджег ее.
- В селе Бутины, что на Львовщине, 19 ноября случился смертельный пожар. В результате возгорания дома погиб 55-летний мужчина.
- В Дрогобыче, что на Львовщине, 26 ноября случился сокрушительный пожар – загорелась сауна. Огонь тушили 8 спасателей.
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