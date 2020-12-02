В Белой Церкви заметили очень странного таксиста – мало того, что он ездит на дорогой машине Chevrolet Camaro, так еще и одевается в защитный костюм, респиратор и специальные очки. Такой необычный водитель повеселил местных жителей.

Покататься на его такси – одно удовольствие, а еще это безопасно – коронавирус его клиентам не угрожает. Фотографии чудаковатого таксиста обнародовали в телеграм-канале "Белая Церковь – БЕЗ ТАБУ".

Читайте также На мосту через Русановский канал в Киеве столкнулись 6 машин: видео

На опубликованных фото видно, что водитель одет в защитный костюм, респиратор и специальные очки. Такую экипировку он надевает каждый раз, когда выходит на смену.

В комментариях люди по-разному реагируют на необычного таксиста – кто-то смеется, а есть те, кто осуждает мужчину: "что с людьми карантин творит", "идиотизм", "приколист", пишут пользователи Телеграма.

В Украине стоимость нового Chevrolet Camaro в среднем составляет 25 тысяч долларов, это более 700 тысяч гривен.