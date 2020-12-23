Возле села Березовка Киевской области утром 23 декабря произошла серьезная авария. Водитель внедорожника не смог избежать столкновения с двумя пешеходами, которые переходили дорогу.

О смертельном ДТП сообщает 24 канал со ссылкой на местные сообщества в телеграме. На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства инцидента.

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По факту гибели людей в аварии откроют уголовное дело.

Что известно о сбитии двух пешеходов под Киевом

Смертельное ДТП произошло утром на Житомирской трассе, которую достаточно серьезно замело снегом. По предварительным данным, пешеходы пытались перебежать дорогу в положенном месте, но на левой полосе в них на достаточно большой скорости врезался внедорожник.

Свидетели инцидента отмечают, что тормозной путь машины очень длинный.

Смотрите видео с места гибели пешеходов в Киевской области: