На Киевщине внедорожник насмерть сбил двух пешеходов: видео
Возле села Березовка Киевской области утром 23 декабря произошла серьезная авария. Водитель внедорожника не смог избежать столкновения с двумя пешеходами, которые переходили дорогу.
О смертельном ДТП сообщает 24 канал со ссылкой на местные сообщества в телеграме. На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства инцидента.
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По факту гибели людей в аварии откроют уголовное дело.
Что известно о сбитии двух пешеходов под Киевом
Смертельное ДТП произошло утром на Житомирской трассе, которую достаточно серьезно замело снегом. По предварительным данным, пешеходы пытались перебежать дорогу в положенном месте, но на левой полосе в них на достаточно большой скорости врезался внедорожник.
Свидетели инцидента отмечают, что тормозной путь машины очень длинный.
Смотрите видео с места гибели пешеходов в Киевской области:
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