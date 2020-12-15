В поселке Гребенки в Киевской области мужчина избил собственную бабушку и пошел домой. 82-летнюю женщину забрала скорая только на следующий день – до больницы ее не довезли. К сожалению, бабушка умерла.

Правоохранители арестовали убийцу. Он признался в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Обстоятельства преступления

33-летний мужчина рассказал, что поссорился с бабушкой из-за того, что у него нет работы. Внук так разозлился на слова пожилой женщины, что взял в руки грабли и избил ее ими. Негодяй нанес удары по голове и телу, а затем бросил родную бабушку умирать.

Утром что-то человеческое промелькнуло в голове мужчины, и он решил вызвать скорую. Но было слишком поздно, врачи не успели спасти бедную бабушку – она умерла в карете скорой.



Кто бы мог подумать, что в таком уютном селе произойдет ужасная трагедия / Фото Нацполиции

Что грозит убийце?

Внук уже сидит в СИЗО и будет отвечать за свой ужасный поступок. Мужчине грозит тюрьма от 7 до 10 лет.