Элитный внедорожник в чуть ли не лучшей комплектации собираются заказать чиновники для КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений". Пожелание служащих – Land Cruiser Prado Prestige+.

Сведения об объявленном коммунальным предприятием тендере появились на площадке ProZorro. Согласно документам, за внедорожник хотят отдать 1 миллион 495 тысяч гривен налогоплательщиков.

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Зачем коммунальщикам столь элитный автомобиль, и не могут ли они ездить на чем-то более дешевом, неизвестно.

Почти без переплат

На сайте официального дилера Toyota стоимость Land Cruiser Prado комплектации Prestige+ достигает 1 миллиона 470 тысяч гривен. Поэтому, приобрести элитный внедорожник коммунальщики планируют фактически по рыночной цене.

Тендер должен завершиться 4 декабря 2020 декабря. После этого представители Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений должны подписать соглашения с поставщиком. Машину же чиновники хотят получить до 31 декабря – под елку.

Она имеет двигатель Dual VVT-i объемом 2,6 литра, климат контроль с возможностью для пассажиров установить собственные настройки, кожаный салон и другие вещи, которые присущи машинам элитного класса.



Тендер почти на 1,5 миллиона от коммунальщиков Киева / Скриншот площадки ProZorro