Водитель киевского маршрутного такси №470 употреблял на рабочем месте запрещенные вещества и перевозил под их действием пассажиров. Злоумышленника, который ежедневно подвергал страшной опасности сотни киевлян, задержали 22 октября на Лыбедской площади.

О неадекватном поведении перевозчика правоохранители узнали благодаря неравнодушному пассажиру маршрутки, который сообщил о явных признаках наркотического опьянения водителя. Детали инцидента рассказали в патрульной полиции Киева.

Смотрите также В Киеве мама с дочкой выпали из многоэтажки: полиция рассматривает версию убийства – видео 18+

Найти местопребывание возможного нарушителя копам было не сложно, поскольку по крайней мере центр столицы хорошо оборудован камерами видеонаблюдения.

Употребление подтвердилось

Возле ТРЦ Ocean Plaza на Лыбедской площади экипаж патрульных остановил подозреваемого. Пообщавшись с ним, правоохранители поняли, что водитель маршрутки №470 действительно находится за рулем нетрезвым.

Признаков алкогольного опьянения они не обнаружили, но пребывание под наркотиками не вызывало сомнений. Поэтому маршрутчику предложили пройти осмотр у профильного врача.

На что рассчитывал мужчина, неизвестно, но он согласился проехать в медицинское учреждение. Именно там специалист подтвердил догадки патрульных.

Нарушителя лишь оштрафуют

Не смотря на то, что человек работает на ответственной работе и перевозил сотни киевлян на день, ему не "светит" суровое наказание. Патрульные составили на него админпротокол.

К теме В Киеве горела маршрутка: водитель сам поборол огонь

Наказание за такое нарушение – штраф в размере от 17 до 34 гривен. С почти обязательным лишением прав на три года.

Как показывает практика, множество нарушителей либо решают проблему с отсутствием водительского удостоверения в сервисных центрах МВД. Или же договариваются о не лишении прав в суде. Так что, скорее всего, без работы мужчина не останется. Поскольку арендовать машину и банально таксовать в Киеве можно даже без документов.