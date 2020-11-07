Прокуратура Киева разоблачила двоих правоохранителей на вымогательстве взятки. Полицейские хотели получить 250 тысяч гривен от руководителя охранной фирмы.

Детали дела

Столичные полицейские требовали деньги от руководителя охранной фирмы за якобы не выполнение договоренностей об осуществлении охраны. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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Двое правоохранителей обвиняли руководителя охранной фирмы в том, что его фирма не охраняла территорию во время уборки урожая зерна. Полицейские требовали 250 тысяч гривен "компенсации".

Охранная фирма вообще не имела никакого отношения к охране объектов. После передачи части суммы – 85 тысяч гривен, полицейских задержали. Во время задержания правоохранители пытались сбежать,

– отметили в прокуратуре Киева.

Вскоре задержанным должны сообщить о подозрении по статье 189 о вымогательстве денежных средств. Если вину правоохранителей докажут, то им грозит:

до 5-ти лет ограничения свободы,

лишение свободы на тот же срок.



Злоумышленников задержали сотрудники ГБР / Фото Киевская городская прокуратура