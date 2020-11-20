Еще одна пациентка покончила с собой в Киеве. Женщина 1942 года рождения повесилась в больнице №12, где принимают инфицированных новым коронавирусом.

Информацию об инциденте рассказали24 каналу в Главном управлении полиции Киева. По данным правоохранителей, 78-летняя пенсионерка находилась в больнице на улице Профессора Подвысоцкого с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.

Очередное самоубийство

Правоохранители внесли обстоятельства о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье Умышленное убийство и пометкой о самоубийстве.

Только в Киеве с сентября покончили с собой не менее 4 пациентов больниц.

Случаи самоубийств больных COVID-19 не являются единичными и по всей стране. Так, в сентябре из окна собственной квартиры выпал известный детский врач, а в Запорожье с высоты выпрыгнула женщина с подозрением на инфицирование коронавирусом.

Медики утверждают, что пациенты не редко снимают с себя кислородные маски, чтобы прекратить страдания от болезни.