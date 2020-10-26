Группа оперативного реагирования патрульной полиции удачно задержала четырех человек, подозреваемых в умышленном убийстве человека в Киеве, которое произошло 25 октября. Для задержания злоумышленников в регионе объявили спецоперацию.

Об удачном задержании подозреваемых в причастности к тяжкому преступлению сообщили в полиции Киевской области. Подробности убийства правоохранители не раскрыли, однако об эффектных гонках рассказали.

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Около 5 утра наряд патрульных заметил Ford, похожий на машину группы злоумышленников. Тогда копы и начали активно действовать.

Как задержали предполагаемых убийц

Поскольку накануне в Киевской области была объявлена полицейская спецоперация, патрульные были вооружены автоматами. Они начали преследовать машину с подозреваемыми и требовали от них остановиться.

Поняв, что сопротивляться не стоит, водитель Ford отправил машину на обочину. После этого мужчины, которые находились в салоне легковушки, вышли из евробляхи и подняли руки вверх. Полицейские же выпрыгнули из служебного авто с оружием наготове и надели на подозреваемых наручники.

Несколько позже на подмогу патрульным прибыли бойцы КОРДа.

Задержанных передали в Киев

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Их отвезли в столицу, где их ждал следователь. Если правоохранители смогут доказать вину подозреваемых, им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Смотрите видео с задержанием подозреваемых в убийстве на Киевщине: